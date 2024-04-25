Многодетный отец накопил долг по алиментам и попался, когда пришел чинить компьютер

В Калининградской области судебные приставы нашли злостного алиментщика, мужчину опознали, когда он пришел в соседний с приставами офис. Об этом сообщает пресс-служба УФССП региона.

Отец троих детей, которым он не доплатил свыше 1,3 млн рублей алиментов, официально не работал, не имел денег на банковских счетах и имущества и скрывался от приставов. Должника удалось разыскать случайно, он пришел в сервис по ремонту компьютеров, офис которого находился рядом с одним из подразделений УФССП.

Бывшая супруга дала приставам фото должника, по которому пристав опознал мужчину. Россиянину назначено 90 часов обязательных работ, ему также придется выплатить весь долг по алиментам.

До этого сообщалось, что накопивший долг по алиментам в полмиллиона рублей житель Иванова три раза менял имя и фамилию, но не смог скрыться от приставов. Задержали его в паспортном столе, когда мужчина в очередной раз намеревался заявить о пропаже документов. Как объяснил приставам злостный алиментщик, вместе с новым паспортом он каждый раз начинал новую жизнь, однако теперь ему придется вернуть долги детям.

Ранее россиянка напала на судебного пристава, пытаясь отобрать арестованный телефон своего мужа.