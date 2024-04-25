Сын замглавы Тобольска справил нужду в подъезде на камеру и подставил маму

Сын чиновницы из Тюменской области справил нужду в подъезде и подставил мать. Об этом написал Telegram-канал «Погоны и галстуки».

Как утверждается, на скандальном видео, распространившемся по локальным чатам, оказался сын замглавы Тобольска Ольги Новиковой. Молодой человек в одних трусах и носках вышел в подъезд и помочился около лифта. По всей видимости, запись сделали его приятели, с которыми он распивал алкоголь, а затем ее увидели и жители дома. Они возмутились и решили наказать хулигана, потребовав его отчисления из Государственного аграрного университета северного Зауралья. Однако руководство ГАУСЗ не стало предпринимать никаких мер в отношении студента второго курса.

Тем не менее ситуацию прокомментировали по месту работы матери молодого человека. Как сообщили Ura.ru в администрации Тобольска, провинившийся сын чиновницы раскаялся в содеянном и сам отмывал подъезд.

«Жильцам подъезда юноша принес публичные извинения, собственноручно вымыл подъезд и пересадил цветок. Инцидент на тот момент был исчерпан. Есть видеофиксация процесса исправления ситуации», — отметил представитель мэрии.

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