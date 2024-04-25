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Россиянин пытался вступить в ВСУ и получил срок за госизмену и оправдание терроризма

ФСБ: жителя Бурятии, собиравшегося воевать в ВСУ, осудили на 10 лет за госизмену

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Shutterstock

Второй Восточный окружной военный суд приговорил 26-летнего жителя Бурятии к десяти годам лишения свободы за госизмену, участие в деятельности террористической организации и оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, мужчину задержали в Кемеровской области, когда он ехал транзитом в сторону Украины для вступления в запрещенный в России легион «Свобода России» (организация запрещена в России). В соцсетях он опубликовал символику террористической организации.

В ФСБ сообщили, что задержанный с весны 2023 года общался с жителем Украины и собирался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Сам подозреваемый отмечал, что с начала спецоперации он не поддерживает политику руководства России. Житель Бурятии купил бронежилет, каску, форму, различные шевроны, флаги Украины, чтобы поехать и воевать против ВС РФ, заключили в ведомстве.

Суд признал россиянина виновным по трем уголовным делам и приговорил его к десяти годам лишения свободы. Также осужденного оштрафовали на 500 тыс. рублей и запретили размещать какие-либо материалы в интернете на два года.

Ранее россиянина арестовали за то, что он уговаривал знакомого военнослужащего сдаться в плен.

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