В России могут запретить торговлю вейпами в интернете

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает приравнять распространение информации об интернет-продажах вейпов, кальянов и табака к данным о способах совершения самоубийства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

За нарушение предлагается штрафовать юрлиц на сумму до 300 тысяч рублей, но отдельным документом, который еще не дошел до нижней палаты парламента. При этом законодатели решили отказаться от ранее обсуждавшегося механизма блокировки сайтов, на которых происходит продажа вейпов.

Речь в документе идет об изменениях в федеральные законы «Об информации» и «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма». Авторы проекта из Мосгордумы предлагают дополнить статью, где говорится о реестре сайтов c запрещенной информацией. Поводом для внесения в перечень предложено считать информацию о «розничных продажах дистанционным способом» табака, кальянов и вейпов. На данный момент в списке оснований фигурируют, например, данные о продаже спиртного или способах совершения самоубийства.

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