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Уровень Оби в Новосибирске приблизился к опасной отметке

Уровень Оби в Новосибирске поднялся до 358 сантиметров

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Спасатели МАСС/VK

Уровень реки Обь в Новосибирске почти достиг опасной отметки. Об этом пишет NGS.RU.

По информации Западно-Сибирского метеоцентра, в 8 утра (местного времени, 4 мск) 25 апреля уровень воды составлял 358 сантиметров. Это близко к опасному уровню. По данным МЧС Новосибирской области, опасная отметка для дачных участков начинается с 360 сантиметров.

Как рассказали в МЧС, уровень воды может продолжить подниматься, что может привести к затоплению некоторых садовых участков в городе. Повышение уровня воды связано с увеличением сбросов из водохранилища в нижний бьеф.

По данным служб, на реке Омь уровень воды в селе Крещенка, вероятно, достигнет отметок 990–1060 см (опасная отметка — 1048 см) до 25 апреля, что может привести к затоплению прибрежных территорий.

На реке Майзас в селе Верхний Майзас также ожидается превышение опасной отметки.

Из-за ухудшения паводковой обстановки в Новосибирской области объявлен режим повышенной готовности.

Повышение уровня воды в Оби произошло после сброса воды из водохранилища из-за притока малых рек с Алтая. Вода разлилась на набережной Новосибирска, затопив часть СНТ и часть парка «Арена», а также подтопив речные суда.

Ранее в Томской области сообщили о новых подтоплениях из-за разлива Оби.

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