Растительный апокалипсис: болезни уничтожают деревья и посевы

В феврале 2024 года ученые обнаружили еще один подвид бактерии ксилеллы, который уничтожил виноградники США и никогда ранее не обнаруживался в Европе. Об этом пишет The Guardian.

С тех пор как ученые впервые обнаружили первый вид опасной для растений бактерии Xylella fastidiosa в 2013 году в Европе, она покончила с третью из 60 миллионов оливковых деревьев итальянской Апулии (регион). С этих посадок когда-то производили почти половину оливкового масла в Италии. Деревья были возрастом в несколько веков.

В результате их владельцы прекратили производство, оливковые заводы обанкротились, а туристы избегали этого района. При этом лечение до сих пор не разработано. Бактерия нанесла ущерб стоимостью около €1 млрд.

«Большая часть территории была полностью уничтожена», — рассказала вирусолог растений и главный исследователь ксилеллы в Институте устойчивой защиты растений в Бари Донато Боссия.

Данные показывают, что по всему Евросоюзу вспышки вновь завезенных болезней растений продолжаются прежней скоростью: в среднем 70 вспышек в год в период с 2015 по 2020 год. Не помогли даже введенные новые правила на перевозку растений в 2016 году. Ученые, фитоэпидемиологи и агрономы говорят, что предпринятых государствами мер все еще недостаточно.

Бактерии Xylella пришли из Латинской Америки и, скорее всего, были завезены с растениями декоративного кофе, которые были доставлены в Нидерланды.

Согласно международным протоколам, только около 2% импортируемых растений проверяются на наличие заболеваний, рассказали в Управлении по безопасности пищевых и потребительских товаров Нидерландов (NVWA).

Учитывая количество растений, проходящих через основные порты ЕС, «возможно, что будут завезены новые виды».

Специалисты говорят, что проблему нужно решить с точки зрения балансирования затрат и выгод.

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