Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минздрав исключил антибиотики из стандарта лечения ОРВИ

В России исключили антибиотики из стандарта лечения ОРВИ

close
100%
Shutterstock

Минздрав РФ принял новый стандарт оказания медицинской помощи при ОРВИ для взрослых пациентов. Он опубликован на портале правовой информации.

В документе расширен перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Согласно обновленному стандарту, помимо консультации у инфекциониста, кардиолога, невролога, оториноларинголога и терапевта, теперь возможно получить помощь акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога.

В новой версии стандарта исключены антибиотики из списка зарегистрированных в России лекарств для лечения ОРВИ, однако добавлены другие препараты, включая «Кагоцел».

Также в список инструментальных методов лечения острых респираторных вирусных инфекций включена пульсоксиметрия.

В начале текущего месяца руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сезонный рост заболеваемостью острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), ковидом и гриппом в России должен ослабнуть к концу апреля.

Ранее названа инфекция опаснее коронавируса для мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами