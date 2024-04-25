В Гидрометцентре предупредили о надвигающейся песчаной буре из Ливии

Накрывшая Ливию песчаная буря двигается в сторону Европы, но она не достигнет России, а остановится на территории Балканских стран. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

«Очень высоко поднялся песок. Воздушная масса переносится с юго-запада на северо-восток, но до территории нашей страны эта пыльная буря не дойдет», — сказал синоптик, добавив, что пыльная буря затронет Грецию и Балканы и там остановится.

Ливийские СМИ сообщили, что международный аэропорт Бенина в Бенгази на востоке Ливии остановил работу из-за песчаной бури, обрушившейся на страну. По данным местных метеорологов, скорость ветра на востоке Ливии в ближайшие дни может превышать 70 км/ч.

Немецкие ученые выяснили, что за последние 30 лет количество пыли в Средней Азии повысилось на 7%. Причиной этого стало пересыхание Аральского моря.

До этого американские ученые из Техасского университета A&M заявили, что пыльные бури в отдаленных регионах мира могут переносить различные аллергены на огромные расстояния, позволяя им достигать других континентов.

Ранее Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание в затопленных половодьем регионах РФ.