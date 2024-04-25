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Вандалы надругались над могилой основателя группы «Король и Шут»

mk.ru: вандалы разгромили могилу лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Санкт-Петербурге на главной аллее Богословского кладбища вандалы разгромили могилу фронтмена рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. Об этом сообщает издание mk.ru.

Фанаты музыкального коллектива утверждают, что набеги на могилу начались еще 19 апреля. По их данным, к этому причастны геймеры из местного компьютерного клуба. Именно они, как считают поклонники группы, нарисовали свастики на портрете певца, разбросали цветы и разбили плиты и лампады.

Фанаты Горшенева организовали дежурство у могилы и обратились к руководству кладбища с просьбой установить камеры видеонаблюдения. Вопрос находится на рассмотрении, отмечает издание.

Лидер рок-группы «Северный флот» Александр Леонтьев предположил, что «Король и Шут» не распалась бы при живом солисте Михаиле Горшеневе.

До этого экс-участник группы «Король и Шут» Евгений Федоров заявил, что у него осталась неизданная рукопись группы.

Ранее в Воронеже на могилу участника СВО неизвестные принесли радужный флаг.

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