Врач назвала самые вредные перекусы для школьников

Не все «здоровые» перекусы одинаково полезны для ребенка, а некоторые даже вредны. Детский эндокринолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина рассказала «Газете.Ru», какие перекусы не стоит давать ребенку в школу.

Первый такой перекус — покупные соки.

«Многие упакованные соки содержат столько же сахара, сколько и сладкие газированные напитки. К тому же в них мало клетчатки по сравнению с целыми фруктами, что делает их менее насыщающими и полезными. При этом сахар крови у ребенка поднимается очень и очень быстро, а потом также резко падает. Эти скачки сахара крови — вредны даже для детей без сахарного диабета», — объяснила она.

Злаковые батончики часто рекламируются как здоровый перекус, но многие покупные варианты переполнены сахаром и вредными жирами. Вместо этого лучше делать злаковые батончики дома самостоятельно, либо выбирать более здоровый перекус.

«Фруктовый йогурт может казаться правильным перекусом, но многие покупные йогурты содержат много сахара. Поэтому лучше выбирать натуральный йогурт без добавок и самостоятельно добавить в него свежие фрукты», — добавила эксперт.

Четвертый тип таких продуктов — низкокалорийные снеки.

«На полках здорового питания вы можете заметить «полезные и низкокалорийные» снеки. Это могут быть печенье, хлебцы и даже конфеты. Но с ними нужно быть предельно осторожными, так как большинство из них содержат искусственные подсластители и добавки, которые могут негативно влиять на пищеварение и даже усиливать аппетит», — предупредила врач.

Кроме этого, быстрые углеводы из белого хлеба и сдобы могут быстро насытить, но быстро и вернуть чувство голода, к тому же они не несут питательной ценности. Поэтому лучше убрать из рациона ребенка булочки. А если ребенок предпочитает брать с собой на перекус бутерброды, то отказаться от белого хлеба и отдать предпочтение цельнозерновым вариантам.

«Выбирайте для школьного ланча продукты, богатые сложными углеводами, белками и полезными жирами, такие как орехи, свежие фрукты, овощи, цельнозерновой хлеб и натуральные йогурты. Это поможет вашему ребенку оставаться сытым и сконцентрированным на протяжении всего учебного дня», — резюмировала медик.

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