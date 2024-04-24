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Россиянин надругался над тремя школьницами и получил 16 лет колонии

Калининградскому педофилу дали 16 лет колонии за изнасилование трех девочек

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Калининградский областной суд вынес приговор 51-летнему жителю города Светлого за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Правоохранители установили, что летом 2019 года мужчина силой посадил в свою машину знакомую десятилетнюю девочку и надругался над ней, после чего отпустил. После этого случая педофил совершал аналогичные действия с ребенком вплоть до декабря 2019 года.

Также в августе 2022 года злоумышленник развратил девочек девяти и десяти лет, с одной из них он был знаком, так как проживал с ней по соседству.

Мужчина не признал вины в совершенных преступлениях. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 15 лет.

Также мужчину обязали выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей.

Ранее в Удмуртии мужчину отправили на принудительное лечение за насилие над детьми.

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