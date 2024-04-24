Российский школьник получил тяжелые травмы в аварии с электросамокатом

В Санкт-Петербурге ребенок сильно пострадал в аварии с электросамокатом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 23 апреля в Выборгском районе, у дома 111 по проспекту Энгельса. Неизвестный, следовавший по улице на электросамокате, сбил 11-летнего школьника. Мальчика на скорой доставили в одну из детских больниц города, из которой и сообщил о случившемся в правоохранительный органы. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое.

Нарушителя, управлявшего транспортным средством, разыскивает полиция.

До этого в Петербурге школьницы получили травмы головы после поездки на электросамокате вдвоем — девочки, катаясь на самокате, въехали в припаркованный автомобиль. После этого обеим потребовалась медицинская помощь.

Ранее в Петербурге женщина на электросамокате сбила ребенка и скрылась.