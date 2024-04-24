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В Подмосковье назвали количество поездок на арендованных электросамокатах

Жители Подмосковья совершили более 400 тысяч поездок на арендованных электросамокатах

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Shutterstock

Жители и гости Московской области с начала года совершили более 400 тыс. поездок на арендованных электросамокатах, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

В ведомстве отметили, что в 21 городском округе оборудовано около 7 тыс. виртуальных парковок для арендованных электросамокатов.

Чаще всего электросамокаты брали в аренду в Красногорске и Мытищах.

В Минтрансе Подмосковья напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения во время поездок на электросамокатах.

Сообщить о нарушениях ПДД можно в Госавтоинспекцию.

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