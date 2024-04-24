В Подмосковье устранили самовольное занятие территории на 3059 земельных участках

По итогам первого квартала 2024 года в Московской области устранили 3059 случаев самовольного занятия земельных участков, сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, чаще всего собственники устраняют нарушение путем перераспределения.

«С начала года в бюджет Подмосковья от перераспределения земельных участков поступило 80,7 млн рублей», — сказала она.

Адигамова добавила, что больше всего случаев самозахвата было зафиксировано в Богородском.

Напомним, в случае выявления самозахвата территории инспекторы направляют информационные письма с указанием о нарушении, а также с порядком его устранения.