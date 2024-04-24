Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье устранили самовольное занятие территории на 3059 земельных участках

В бюджет Подмосковья поступило 80,7 млн рублей от перераспределения участков

close
100%
Pexels

По итогам первого квартала 2024 года в Московской области устранили 3059 случаев самовольного занятия земельных участков, сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, чаще всего собственники устраняют нарушение путем перераспределения.

«С начала года в бюджет Подмосковья от перераспределения земельных участков поступило 80,7 млн рублей», — сказала она.

Адигамова добавила, что больше всего случаев самозахвата было зафиксировано в Богородском.

Напомним, в случае выявления самозахвата территории инспекторы направляют информационные письма с указанием о нарушении, а также с порядком его устранения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами