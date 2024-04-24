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На «Тавриде.АРТ» покажут молодое многонациональное искусство регионов России

Более 55 тыс. человек примут участие в фестивале искусства «Таврида.АРТ»

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Пресс-служба фестиваля «Таврида.АРТ»

В фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», который пройдет с 26 по 28 июля в Крыму, поучаствуют более 55 тыс. молодых творцов, а также жителей и гостей Крыма из 89 регионов страны, сообщает пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что регистрация для участия в мероприятии уже открыта. Фестиваль будет посвящен культурному многообразию, молодому искусству и достоянию народов России. Кроме того, в этом году он будет ориентирован на поддержку семейных ценностей и на представление России как одной большой и дружной семьи, где люди различных национальностей и культурных традиций живут в одной стране и вместе развивают искусство.

Как уточнили организаторы, с этого года участие в «Тавриде.АРТ» доступно в трех категориях: «Профи», «Любитель» и «Друг». Так, категория «Профи» объединяет молодых профессионалов творческих индустрий, которые получат возможность участия в фестивале с проживанием в тематических арт-кварталах на территории «Таврида.АРТ».

Отмечается, что для зрителей и гостей фестиваля пройдет выставка-ярмарка «Арт.Молодость», которая предоставит пространство для мастеров, в чьих работах соединились национальные мотивы, инновационные технологии и смелые идеи.

Также на фестивале пройдет музыкальное шоу «Народный артист», посвященное творчеству великого русского советского композитора Александры Пахмутовой. Кроме того, в 2024 году продолжит свою работу «АРТ-ЭКСПО», который станет симбиозом гастропространства региональных кухонь, выставочного пространства и фирменной программы экспонентов из разных регионов.

«Участники смогут принять участие в традиционном арт-шествии фестиваля, посвященном 225-летию Александра Пушкина, и примерить народные костюмы, вдохновленные персонажами и сказками великого русского литературного деятеля. На фестивале «Таврида.АРТ» будет показана премьера этно-музыкальной оперы-реконструкции «Князь Владимир». Другим интересным событием фестиваля станет мюзикл «Сказки Пушкина», — говорится в сообщении.

Помимо этого, на протяжении всего фестиваля для участников и зрителей будут выступать популярные хедлайнеры, а также им покажут театральные постановки и кино.

Напомним, генеральным информационный партнер фестиваля «Таврида.АРТ» является медиахолдинг Rambler&Co.

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