В «Белом Интернете» поддержали конвенцию России о противодействии киберпреступности

Стандарты разработанного Россией проекта конвенции ООН о противодействии использованию информационных технологий в преступных целях направлены, в отличие от Америки и ее союзников, на решение всеобщих задач. Об этом на международном научно-практическом форуме «Право цифровой безопасности» заявила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава «Белого Интернета» Элина Сидоренко, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

«Потрясающая и будем надеяться успешная попытка России заявить о собственных стандартах цифрового миропорядка», — подчеркнула она.

В свою очередь, директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов назвал проект конвенции первым документом о противодействии преступности в информационном пространстве в истории международных отношений.

«Здесь мы имеем набор мнений и подходов государств о том, как нам сотрудничать в области уголовного правосудия. Заключительная техническая сессия по этому документу состоится в Нью-Йорке в конце июля - начале августа этого года», — сказал он.

По его мнению, западным странам этот документ не нужен, поскольку они привыкли к экстерриториальному применению своего законодательства. Он подчеркнул, что информационно-коммуникационные технологии для них являются средством проведения их политики.