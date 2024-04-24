Российская пенсионерка отдала целительницам на улице 770 тыс. рублей

В Липецке 74-летняя местная жительница стала жертвой мошенниц. Об этом сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по области.

Как рассказала потерпевшая, на улице к ней подошли две женщины: они представились целительницами и заявили, что на пенсионерку и ее сына кто-то навел порчу, и тут же предложили решение проблемы. По словам злоумышленниц, источником всех проблем пожилой липчанки были ее сбережения, которые было необходимо подвергнуть ритуалу очищения.

Пенсионерка доверилась незнакомкам. Вместе с ними она дошла до банкомата и сняла с карточки более 770 тыс. рублей. Затем женщина сложила сумму в пакет и передала его целительнице для совершения обряда. Это был последний раз, когда липчанка видела свои деньги. Мошенница сообщила ей, что провела ритуал, но запретила открывать пакет сразу.

На следующий день пожилая женщина обнаружила, что ее обманули: вместо денег в пакете она нашла нарезанную бумагу и обратилась в полицию.

По подозрению в краже правоохранительные органы задержали двух 45-летних женщин, приехавших в Липецк из Волгограда. Злоумышленницы не успели потратить украденное и деньги изъяли для передачи владелице.

Ранее россиянка продала жилье и отдала мошенникам 12 млн рублей после обвинения в поддержке ВСУ.