Семейная пара с друзьями организовали бизнес по продажной любви в Якутии

В Якутии полицейские поймали четверых организаторов занятия проституцией. Об этом сообщает »МВД медиа».

По предварительной версии правоохранительных органов, 45-летний мужчина, его 42-летняя жена и их приятели в возрасте 29 и 39 лет через знакомых разыскали девушек, готовых заняться проституцией, и разместили объявления с предложениями о продажной любви. Они также распространяли рекламные визитки своего бизнеса.

«Девушек к клиентам привозили в сауны, гостиницы и на съемные квартиры двое мужчин-подельников. Также они забирали оплату, увозили работниц обратно», — рассказали в ведомстве.

У подозреваемых во время обысков изъяли визитки, более 2,5 млн рублей, а также мобильные телефоны и банковские карты. В отношении предполагаемых организаторов возбуждено уголовное дело. Троих фигурантов заключили под стражу, а еще одного поместили под домашний арест. Также двенадцать девушек, занимавшихся проституцией, привлекли к административной ответственности.

Ранее стало известно, что петербургскую пенсионерку будут судить за организацию борделя.