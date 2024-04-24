Глава «Белого Интернета» предложила банкам внедрить должность психолога-профайлера

Сфере кредитования необходимы профессиональные профайлеры для распознавания признаков психологического воздействия на заемщика. Об этом на международном научно-практическом форуме «Право цифровой безопасности» заявила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава «Белого Интернета» Элина Сидоренко, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

По ее мнению, кредитным организациям может помочь должность банковского психолога. Она уточнила, что речь идет об одном из направлений банковского профайлинга.

Сидорова считает, что профайлеры должны будут наблюдать за сотрудниками банка, а также за клиентами во время переговоров для определения их истинных намерений. Глава «Белого Интернета» Объяснила, что банковский психолог – это специалист, который умеет распознавать, что заемщик, подавая заявку на получение кредита, находится под психологическим воздействием извне.

В свою очередь, ректор университета прокуратуры РФ Игорь Мацкевич отметил, что банки будут обязаны противодействовать мошенничеству при оформлении кредитов гражданами. По его мнению, в их обязанности будет входить блокировка подозрительных переводов, а также прекращение дистанционного обслуживания тех, кто выводит или обналичивает средства.

«Для этого они будут пользоваться соответствующей базой МВД России», — добавил он.

В этом контексте Мацкевич назвал важным пунктом ответственность банка перед клиентом. По его словам, если банк не выполнит определенное количество проверок и не осуществит своевременное предупреждение клиента об угрозе мошенничества, он будет обязан вернуть клиенту похищенные деньги.