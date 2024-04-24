Мировой судья объявил предупреждения радиостанции «Питер FM»

Мировой судья в Санкт-Петербурге объявил предупреждения радиостанции «Питер FM» (ООО «Р178») и ее учредителю Сергею Ямщикову. Об этом написала в своем Telegram-канале руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

В эфире радиостанции прозвучала песня «В Питере пить» группы «Ленинград». Отмечается, что в данном произведении выявлена информация, не соответствующая знаку «12+». Также в эфире радио звучало произведение «Хочешь?» от Земфиры (признана в РФ иностранным агентом). В эфире не было указано, что она иноагент.

Отмечается, что Ямщиков вину признал и пояснил, что все нарушения устранены. Данные песни сняты с эфира, по его словам, выпускающий редактор депремирован.

До этого сообщалось, что житель Петербурга Алексей Игнатенко попытался в Верховном суде России добиться права пить и есть на концертах. Все началось с того, что Игнатенко пришел на концерт Михаила Шуфутинского в БКЗ «Октябрьский» в 2021 году, однако его отказались пропускать и потребовали выбросить бутылку питьевой воды. Петербуржец, в свою очередь, посчитал, что это правило противоречит ГК РФ и законодательству в области защиты прав потребителей.

Ранее в песнях рэпера Toxi$ нашли пропаганду наркотиков.