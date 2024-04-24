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В Челябинске начался фестиваль «Российская креативная неделя — Урал»

Участники уральской «Креативной недели» обсудят поддержку творческих профессий

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Креативная индустрия — один из самых бурно развивающихся секторов экономики, и государство должно поддерживать предпринимателей из этой сферы. Об этом на стратегической сессии «Сделано на Урале: как продвигать уральские бренды», прошедшей в рамках стартовавшего в Челябинске фестиваля «Российская креативная неделя — Урал», заявил губернатор региона Алексей Текслер.

Глава Челябинской области сообщил, что в регионе уже больше 10 тыс. предприятий занимаются креативными индустриями.

«Думаю, мы выйдем за 80 млрд рублей оборота по итогам 2023 года, когда подведем окончательные итоги. Но я считаю, что этого мало, нужно развиваться дальше», — добавил Алексей Текслер.

Он также сообщил о принятом решении по созданию региональной кинокомиссии, которая будет заниматься рибейтом и продвижением региона.

Говоря о роли креативных недель в развитии креативных отраслей регионов, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков назвал эти фестивали помощью власти и бизнесу в поиске точек соприкосновения и договоренностей о том, как эти важные сферы будут развиваться дальше.

Директор форума «Российская креативная неделя», президент организации «Креативная экономика» Марина Абрамова подчеркнула уникальный путь развития креативных индустрий регионов.

«В каждом регионе, исходно, есть все необходимые условия для того, чтобы развивать креативные индустрии по своему уникальному пути. Это природа, локальная кухня, традиции, культура и, конечно, люди. Задача форума «Российская креативная неделя» — продвижение региона в креативной сфере, определение и развитие его креативной идентичности», — сказала она.

Фестиваль «Российская креативная неделя — Урал» объединит представителей бизнеса, исследовательских компаний, медиарынка, а также федеральных и региональных органов власти и институтов развития. Участниками деловой программы станут более 100 экспертов, которые обсудят меры поддержки креативных индустрий и вопросы развития местных брендов.

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