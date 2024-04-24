Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава «Белого Интернета» рассказала о мерах противодействия кибермошенникам

В «Белом Интернете» поддержали введение «периода охлаждения» для онлайн-кредитов

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Введение «периода охлаждения» для онлайн-кредитов может стать действенной мерой противодействия кибермошенничеству. Об этом на международном научно-практическом форуме «Право цифровой безопасности» заявила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава «Белого Интернета» Элина Сидоренко, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

По ее мнению, такое решение позволит клиенту в течение определенного срока отказаться от взятия займа. Сидоренка уточнила, что уже в июле такая опция коснется крупных переводов на подозрительные счета.

Кроме того, профессор считает целесообразным внедрение идеи «второй руки», которая предполагает одобрение банковских онлайн-операций ранее помощником, который был выбран из числа родственников или друзей.

«Мы много говорим о профилактике мошенничеств в цифровой сфере, проводится большая разъяснительная работа с населением, готовятся видеоматериалы, информационные сообщения», — рассказала она.

По ее словам, у молодежи востребован такой подход. Она уточнила, что опрос «Белого Интернета» это подтвердил. Так, согласно его результатам, 78% молодых людей знают, как вести себя, если поступил звонок от мошенника. При этом Сидоренка подчеркнула, что в фокусе мошенников все еще остаются пожилые люди.

«Многие из них при последующем обращении в правоохранительные органы сообщают о состоянии «одурманенности» и неспособности адекватно оценивать свои действия и воспринимать действительность», — отметила она.

Профессор рассказала, что именно поэтому приветствуются инициативы ЦБ России по введению «периода охлаждения» для онлайн-кредитов и опции «второй руки».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами