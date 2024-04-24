Глава «Белого Интернета» рассказала о мерах противодействия кибермошенникам

Введение «периода охлаждения» для онлайн-кредитов может стать действенной мерой противодействия кибермошенничеству. Об этом на международном научно-практическом форуме «Право цифровой безопасности» заявила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава «Белого Интернета» Элина Сидоренко, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

По ее мнению, такое решение позволит клиенту в течение определенного срока отказаться от взятия займа. Сидоренка уточнила, что уже в июле такая опция коснется крупных переводов на подозрительные счета.

Кроме того, профессор считает целесообразным внедрение идеи «второй руки», которая предполагает одобрение банковских онлайн-операций ранее помощником, который был выбран из числа родственников или друзей.

«Мы много говорим о профилактике мошенничеств в цифровой сфере, проводится большая разъяснительная работа с населением, готовятся видеоматериалы, информационные сообщения», — рассказала она.

По ее словам, у молодежи востребован такой подход. Она уточнила, что опрос «Белого Интернета» это подтвердил. Так, согласно его результатам, 78% молодых людей знают, как вести себя, если поступил звонок от мошенника. При этом Сидоренка подчеркнула, что в фокусе мошенников все еще остаются пожилые люди.

«Многие из них при последующем обращении в правоохранительные органы сообщают о состоянии «одурманенности» и неспособности адекватно оценивать свои действия и воспринимать действительность», — отметила она.

Профессор рассказала, что именно поэтому приветствуются инициативы ЦБ России по введению «периода охлаждения» для онлайн-кредитов и опции «второй руки».