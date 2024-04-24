Российский подросток притворился покупателем мопеда и угнал его

В Миассе 15-летний подросток притворился покупателем мопеда, чтобы угнать его. Об этом сообщает Telegram-канал »Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, подросток увидел объявление о продаже мопеда в интернете и написал владельцу под предлогом желания приобрести транспортное средство. В ходе беседы продавец рассказал несовершеннолетнему о том, где находится товар.

Узнав адрес местонахождения транспортного средства, подросток проник на территорию частного дома и угнал мопед. После этого он погнал его в лес и это заметили двое местных жителей, которые сообщили обо всем сотрудникам правоохранительных органов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже. В ГУ МВД по региону сообщили, что подозреваемый был установлен и задержан. Подростка отпустили под обязательство о явке, а похищенный мопед вернули хозяину.

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