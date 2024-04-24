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Петербургского подростка избили толпой после просьбы отправить интимные фото

В Петербурге подростка, попросившего у девушки фото без одежды, избили толпой

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Depositphotos

В Петербурге 16-летнего подростка, который попросил девушку отправить ему фото без одежды, избили толпой. Об этом сообщает телеканал »78.ru».

По информации телеканала, несовершеннолетний в интернете познакомился с девушкой, и через некоторое время молодые люди договорились о свидании. Однако когда подросток пришел на встречу в Александровский парк оказалось, что там его караулят знакомые избранницы, которые в результате избили его толпой.

Юношу доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и множественные ушибы. Его состояние оценили как среднетяжелое, передает «78.ru».

Мать пострадавшего рассказала, что поводом для избиения сына могло стать то, что он попросил девушку прислать ему фото без одежды. Несовершеннолетний якобы опасался, что по ту сторону экрана может быть другой человек.

Ранее школьница жестоко избила девушку-подростка из-за оскорбления.

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