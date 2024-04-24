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Политолог назвала Россию страной возможностей для молодых людей со всего мира

Политолог Карпова: Россия организует проекты для молодежи со всего мира

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Пресс-служба ВФМ-2024

Сейчас под эгидой России происходит сплочение наиболее прогрессивной части молодежи из разных стран, считает политолог, эксперт ЭИСИ Виктория Карпова.

В беседе с «Газетой.Ru» политолог отметила, что накануне в Екатеринбурге открылся Евразийский экономический форум молодежи, в марте на федеральной территории «Сириус» состоялся Всемирный фестиваль молодежи, в конце февраля в Казани дали старт «Играм Будущего».

«Эти мероприятия объединили тысячи молодых людей со всего мира. Это доказательство того, что любые попытки Запада изолировать Россию обречены на провал, и молодые люди понимают это лучше всех», — сказала Виктория Карпова.

По ее мнению, руководство страны стремится объединить молодых людей из разных стран с позиции построения многополярного мира.

Эксперт убеждена, что Россия становится одним из центров молодежной политики многополярного мира с широкими возможностями и инфраструктурой для молодежи, к которой относится центр «Сириус» и кластер «Таврида» в Крыму.

«Мы видим внимание главы государства Владимира Путина к теме развития молодого поколения. Это стратегически важная задача для России. Через 10-20 лет именно молодые люди будут определять векторы развития нашей страны», — добавила она.

Открытие федеральных проектов и конкурсов, таких как «Россия — страна возможностей», «Движение Первых», «Большая перемена», «Лидеры России» и других она назвала свидетельством внимания к молодежи со стороны государства.

Карпова уточнила, что Россия является страной возможностей не только для молодых россиян, но и для их зарубежных сверстников, поскольку иностранные студенты приглашаются к участию в масштабных российских конкурсах и проектах, а значит могут учиться и строить карьеру в России.

24 апреля отмечается Всемирный день солидарности молодежи. Этот день призван подчеркнуть важность солидарности молодежи в решении глобальных проблем и создании более устойчивого мира.

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