Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В посольстве Греции сообщили, как долго будут обрабатываться документы на визу

Посольство Греции: рассмотрение документов по шенгенской визе составляет 15 дней

close
100%
Depositphotos

Рассмотрение документов россиян по шенгенской визе составляет 15 дней в дипломатических представительствах Греции. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве Греции в Москве.

«Средний срок рассмотрения документов и предоставления ответа (готовой визы или отказа) составляет 15 дней с момента подачи гражданином РФ заявления на оформление визы в Консульства и Визовые Центры, находящиеся на территории России», — говорится в сообщении греческого дипломатического представительства.

В посольстве также призвали россиян подавать документы не позднее 20 дней до предполагаемой поездки в Грецию.

До этого гендиректор туркомпании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что вероятность путешественника получить шенгенскую визу очень сильно зависит от того, в посольство какой страны он обращается.

К наиболее «доступным» в визовом отношении странам эксперт отнес Грецию, Италию, Францию и Испанию.

Ранее россиянам рассказали, как увеличить скорость оформления европейской визы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами