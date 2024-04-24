В посольстве Греции сообщили, как долго будут обрабатываться документы на визу

Рассмотрение документов россиян по шенгенской визе составляет 15 дней в дипломатических представительствах Греции. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве Греции в Москве.

«Средний срок рассмотрения документов и предоставления ответа (готовой визы или отказа) составляет 15 дней с момента подачи гражданином РФ заявления на оформление визы в Консульства и Визовые Центры, находящиеся на территории России», — говорится в сообщении греческого дипломатического представительства.

В посольстве также призвали россиян подавать документы не позднее 20 дней до предполагаемой поездки в Грецию.

До этого гендиректор туркомпании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что вероятность путешественника получить шенгенскую визу очень сильно зависит от того, в посольство какой страны он обращается.

К наиболее «доступным» в визовом отношении странам эксперт отнес Грецию, Италию, Францию и Испанию.

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