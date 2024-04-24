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В ЛНР появится отделение Союза театральных деятелей РФ

Луганские театральные деятели стали членами Союза театральных деятелей РФ

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Всероссийское театральное общество

На секретариате Союза театральных деятелей РФ утвердили решение о государственной регистрации отделения СТД РФ в Луганской народной республике. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что секретариат прошел под председательством Владимира Машкова. В рамках него 10 театральных деятелей из Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева и Луганского академического музыкально-драматического театра имени М. Голубовича стали членами союза театральных деятелей Российской Федерации.

«Отныне Луганское региональное отделение СТД РФ становится 79-м по счету, работающим в России», — говорится в сообщении.

Машков рассказал об итогах прошедшего в Москве с 18 по 21 апреля 2024 года первого форума председателей региональных отделений СТД РФ и поблагодарил участников за активную деятельность. По его словам, сразу же после окончания форума в центральный аппарат СТД РФ начали поступать предложения и отклики председателей региональных отделений.

Кроме того, председатель союза выразил свое искреннее уважение и благодарность в адрес Александра Калягина, возглавлявшего СТД РФ на протяжении последних 27 лет. По мнению Машкова, Калягин внес большой вклад в развитии союза и сохранении традиций, которые были заложены в деятельность театрального сообщества его предшественниками.

Также Машков назвал важным соглашение между СТД РФ и МГУ, заключенное в рамках форума. По его мнению, одним из важнейших его пунктов стало «намерение сторон сотрудничать в сфере социально-культурного просвещения населения России, развития деятельности сторон в области образования, просвещения, науки, культуры и искусства».

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