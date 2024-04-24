Украинец попытался сбежать в Молдову на надувном матрасе

Украинец попытался пересечь границу с Молдовой без разрешения. Об этом сообщает погранслужба Украины.

В путешествие мужчина отправился на надувном матрасе, несмотря на быстрое течение в этом месте. На гражданина обратили внимание пограничники и направили к нему наряд с плавательным средством, после чего вытащили на берег.

В беседе с правоохранителями выяснилось, что мужчине помогали неизвестные, с которыми он связался в мессенджере. Они проинструктировали украинца и рассказали, где спрятать телефон и сменную одежду. За помощь он должен был заплатить четыре тысячи евро (около 395 тысяч рублей). Половину суммы на момент пересечения границы он уже отправил.

Украинца привлекли к административной ответственности. Дело, где он является фигурантом, направили в суд.

До этого Верховная рада увеличила количество пограничников в стране. Предположительно, такая мера связана с тем, что летом количество желающих сбежать за границу через горы и Тису может существенно увеличиться.

Ранее украинское консульство в Польше прекратило оказание услуг военнообязанным мужчинам.