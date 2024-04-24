Депутаты предложили усилить меры безопасности на зрелищных мероприятиях

Депутаты Госдумы и члены Совфеда внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предполагающий усиление мер безопасности на зрелищных мероприятиях. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы документа предлагают дополнить закон об основах законодательства в культуре статьей о нюансах обеспечения порядка и безопасности во время вышеуказанных мероприятий. Свою инициативу парламентарии обосновывают тем, что в данный момент в правовом поле РФ не закреплены четкие определения организатора и места проведения зрелищного мероприятия, а также не указаны права и обязанности организаторов.

В качестве места предлагается указать движимый или недвижимый объект либо общественное место, которое соответствует условиям для проведения мероприятия, а организатора определить как физическое или юридическое лицо, которое занимается подготовкой, проведением и финансированием события.

27 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам нижней палаты проработать вопрос усиления безопасности на массовых мероприятиях для обеспечения безопасности граждан.

Ранее сообщалось об изменении формата акции «Бессмертный полк» в 2024 году ради обеспечения безопасности граждан.