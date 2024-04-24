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В Херсонской области объявили ракетную опасность

Жителей Херсонской области предупредили о ракетной опасности

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Shutterstock/Oleg Elkov

На территории Херсонской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации об обстановке на подходах к пунктам пропуска между регионом и Республикой Крым.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 апреля обстреляли город Каховка, в результате чего пострадали пять мирных жителей. Он уточнил, что три человека получили ранения во время обстрела рынка, два — жилого сектора.

По словам главы региона, вечером во вторник ВСУ также ударили по трансформаторной подстанции в Каховке, из-за чего значительная часть населенного пункта осталась без света.

23 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) город Шебекино.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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