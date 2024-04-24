В Польше украинцы заблокировали паспортный сервис

Около 300 граждан Украины заблокировали сервис госпредприятия «Документ» в Варшаве, требуя предоставить им консульские услуги и выдать загранпаспорта. Об этом сообщает сайт польского радио RMF24.

По данным СМИ, украинские мужчины призывного возраста весь вчерашний день простояли в одном из паспортных пунктов Варшавы, пытаясь забрать свои паспорта, однако сотрудники сервиса так и не выдали им документы. При этом ранее эти украинцы получили уведомления, что паспорта готовы. Сегодня, 24 апреля, 300 мужчин пришли в паспортный сервис «Документ» и заблокировали его. Чиновники, работающие в сервисе, отказывают в получении документов, ссылаясь то на технический сбой, то на решение властей Украины. В окошке паспортного пункта выдают только справку, позволяющую пересечь границу.

22 апреля министерство иностранных дел Украины потребовало от своих заграничных дипломатических учреждений прекратить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ограничение консульских услуг для украинцев за рубежом — это честное решение, поскольку пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед страной.

Ранее сообщалось, что в Польше беженцев с Украины заставляют бесплатно работать и отбирают паспорта.