Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше украинцы заблокировали паспортный сервис

RMF24: 300 украинских мужчин в Варшаве заблокировали пункт выдачи паспортов

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

Около 300 граждан Украины заблокировали сервис госпредприятия «Документ» в Варшаве, требуя предоставить им консульские услуги и выдать загранпаспорта. Об этом сообщает сайт польского радио RMF24.

По данным СМИ, украинские мужчины призывного возраста весь вчерашний день простояли в одном из паспортных пунктов Варшавы, пытаясь забрать свои паспорта, однако сотрудники сервиса так и не выдали им документы. При этом ранее эти украинцы получили уведомления, что паспорта готовы. Сегодня, 24 апреля, 300 мужчин пришли в паспортный сервис «Документ» и заблокировали его. Чиновники, работающие в сервисе, отказывают в получении документов, ссылаясь то на технический сбой, то на решение властей Украины. В окошке паспортного пункта выдают только справку, позволяющую пересечь границу.

22 апреля министерство иностранных дел Украины потребовало от своих заграничных дипломатических учреждений прекратить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ограничение консульских услуг для украинцев за рубежом — это честное решение, поскольку пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед страной.

Ранее сообщалось, что в Польше беженцев с Украины заставляют бесплатно работать и отбирают паспорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами