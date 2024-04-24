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Адвокат Блиновской заявила, что имущество ее семьи будет продано

Адвокат Блиновской: все имущество семьи блогера выставлено на продажу

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Все имущество, которое есть у семьи блогера Елены Блиновской, выставлено на продажу для погашения задолженности по налогам. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на адвоката Наталью Сальникову.

«Семья предпринимает все попытки для того, чтобы погасить недоимку», — сказала юрист.

24 апреля Мосгорсуд продлил арест Елене Блиновской. Она пробудет под стражей до 26 июля 2024 года.

До этого Блиновская выразила готовность погасить ущерб в размере свыше 900 млн рублей при условии частичного снятия ареста с ее имущества.

В марте Следственный комитет России завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее супруга Алексея, им расширили обвинение. Блогеру и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей. Кроме того, им вменяют неуплату более 900 млн рублей налогов, также их обвиняют в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей.

Блогер была задержана в апреле 2023 года.

Ранее стал известен основной досуг Блиновской в СИЗО.

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