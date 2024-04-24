Россияне приехали делать ребенку МРТ, застали пьяных врачей и сняли их на видео

На Урале родители привезли ребенка на МРТ после трепанации черепа, обнаружили пьяных врачей и сняли их на видео. Об этом сообщает 360tv.

Родители привезли ребенка в медицинское учреждение города Каменска-Уральского, чтобы провести ему МРТ после трепанации черепа, однако зайдя в помещение они обнаружили рентгенлаборанта валяющимся на полу в одном носке. Родственники пациента попытались выяснить, как врач в неадекватном состоянии собирается проводить малолетнему процедуру, снимая это на камеру.

Позже на место подошел еще один врач. Родственники пациента предположили, что он также нетрезв. На вопрос о том, находится ли он в таком же состоянии, как его коллега, медик заявил, что, по его мнению, «у них все в таком» состоянии.

В пресс-службе минздрава Свердловской области сообщили, что рентгенлаборанта после произошедшего уволили. Его непосредственному руководителю вынесли строгое дисциплинарное взыскание, а ребенку оказали медицинскую помощь в полном объеме.

Ранее в больнице под Волгоградом мужчину после реанимации оставили в коридоре без одежды.