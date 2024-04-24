В США ученик откусил палец учителю

В США ученик откусил своему учителю большой палец, пишет Inside Edition. В полиции не раскрыли детали случившегося.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в школе в Пенсильвании. Там на перемене один из учеников набросился на учителя и откусил ему большой палец на руке на глазах у собравшихся. Пострадавшему педагогу вызвали скорую помощь.

«Персонал школы оперативно отреагировал на ситуацию. Из-за возраста ученика мы не можем предоставить какие-либо другие подробности», — говорится в заявлении школы.

В полиции округа подтвердили факт инцидента, сообщив, что учитель действительно получил «тяжелую» травму, но никаких подробностей не привели, сообщив, что расследование дела продолжается.

Ранее в США девятилетний сын взял машину матери, чтобы доехать до школы, и устроил ДТП с полицией.