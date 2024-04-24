Путин подверг критике чиновников за данные о выплатах пострадавшим от паводков

Президент России Владимир Путин, участвуя в совещании по вопросам ликвидации паводков в регионах России подверг критике чиновников за данные о выплатах пострадавшим от паводков — только 10% от заявителей в Оренбургской области получают помощь. Общение президента с коллегами транслировал телеканал »Россия 24».

«В Оренбургской области, как вы написали, принято более 400 тыс. заявлений пострадавших граждан на оказание помощи, а выдано 46 тыс., чуть больше 10%. Во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении. Что так мало-то?» — спросил президент у губернатора Оренбуржья Дениса Паслера.

Губернатор ответил, что так получилось из-за того, что заявление на предоставление помощи отправляют все жители региона, в том числе из не пострадавших от наводнений районов. Путин в ответ на это удивился, почему руководство региона вообще принимает подобные заявления и напомнил чиновникам, что если заявление принято — то заявитель в праве ожидать реакции на свое обращение.

До этого президент Владимир Путин поручил скорректировать размер выплат пострадавшим от паводков россиянам.

Ранее жители поселка в Пермском крае оказались отрезаны от цивилизации из-за паводка.