Россиянина арестовали за то, что он уговаривал знакомого военнослужащего сдаться в плен

Суд в поселке Выгоничи избрал меру пресечения мужчине, обвиняемому в подстрекательстве к добровольной сдаче в плен. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Местный житель поддерживал переписку со своим знакомым, принимающим участие в специальной военной операции. По версии следствия, в конце мая прошлого года россиянин стал уговаривать военнослужащего сдаться в плен Вооруженным силам Украины.

Тем не менее склонить участника СВО к сдаче в плен мужчине посредством СМС-сообщений не удалось. О его противоправной деятельности в конце концов узнали сотрудники УФСБ России по Брянской области. В дело вмешался следственный комитет, сейчас сотрудники СК продолжают устанавливать обстоятельства преступления.

Ранее в приготовлении к госизмене обвинили россиянку, которая призывала российских военных сдаваться в плен.