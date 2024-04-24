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Россиянина арестовали за то, что он уговаривал знакомого военнослужащего сдаться в плен

В Брянской области арестовали мужчину, предлагавшего военному сдаться в плен

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Суд в поселке Выгоничи избрал меру пресечения мужчине, обвиняемому в подстрекательстве к добровольной сдаче в плен. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Местный житель поддерживал переписку со своим знакомым, принимающим участие в специальной военной операции. По версии следствия, в конце мая прошлого года россиянин стал уговаривать военнослужащего сдаться в плен Вооруженным силам Украины.

Тем не менее склонить участника СВО к сдаче в плен мужчине посредством СМС-сообщений не удалось. О его противоправной деятельности в конце концов узнали сотрудники УФСБ России по Брянской области. В дело вмешался следственный комитет, сейчас сотрудники СК продолжают устанавливать обстоятельства преступления.

Ранее в приготовлении к госизмене обвинили россиянку, которая призывала российских военных сдаваться в плен.

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