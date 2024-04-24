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В Иваново мужчина с пистолетом угрожал юноше расправой из-за его антивоенных взглядов

В Иваново участник СВО оскорблял молодого человека за антивоенные взгляды

В Иваново мужчина с пистолетом в руках угрожал прохожему с антивоенными взглядами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Автор видео остановил молодого человека и стал приставать к нему с расспросами. Мужчине не понравился цвет волос и кулон юноши с символом Пацифик, а когда тот заявил, что не поддерживает военные действия, россиянин стал еще более агрессивным. Он завел пострадавшего на пустырь, наставил на него пистолет и стал угрожать расправой. В конце концов разъяренный мужчина выстрелил в воздух и прокричал: «Иди в армию, <...> за Россию, за Иваново <...>».

Нападавший уже задержан, на него завели дело о незаконном хранении оружия. По предварительным данным, мужчина вернулся из зоны СВО, куда отправился добровольцем. Он был ранен на фронте и вернулся в Иваново. Бывшая жена 48-летнего мужчины заявила, что подверглась преследованию с его стороны. Таким способом ее экс-супруг якобы пытался добиться общения с ребенком.

Ранее в Кузбассе осудили 75-летнюю женщину, которая оставляла антивоенные послания в подъездах.

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