Для экс-замглавы Минкульта затребовали семь лет по делу о «Пушкинской карте»

Прокуратура затребовала семь лет тюрьмы для бывшего замглавы Министерства культуры РФ Ольги Яриловой по делу о махинациях с «Пушкинской картой». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале Тверского районного суда.

«Прошу назначить Яриловой наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказала представитель стороны обвинения.

Ярилову задержали 19 апреля 2023 года. В конце мая ее арестовали в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-чиновницу обвиняют в хищении 125 млн бюджетных рублей посредством включения «Самого высокого музея мороженого в мире» в список возможных для посещения по «Пушкинской карте» мест, несмотря на то, что он не является объектом культуры.

10 ноября стало известно, что расследование против Яриловой завершили. ТАСС писало, что свою вину она не признала.

Ранее в Москве арестовали замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова по делу о взятке.