В Кремле отметили вклад ликвидаторов последствий паводков в пострадавших регионах

Чиновники и другие государственные служащие, ликвидирующие последствия паводков в пострадавших регионах России, будут по заслугам награждены и отмечены — как только работа по ликвидации последствий стихии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Всех наградим, всех отметим, но сначала нужно работать, довести до конца, все должны работать», — заявил Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

До этого президент Владимир Путин на совещании заявил, что размер компенсаций жителям пострадавших от паводков регионов может быть скорректирован.

Накануне шесть населенных пунктов в Тюменской области оказались отрезаны от остальной части региона в результате весеннего паводка. Речь идет о деревнях Орловка и Рагозина в Ишимском районе. Тяжелая ситуация отмечается также в селе Назарово в Абатском районе, в деревне Малые Ярки в Казанском районе и населенных пунктах Тюлешов Бор и Жигули в Викуловском районе.

Ранее жители поселка в Пермском крае оказались отрезаны от цивилизации из-за паводка.