Крымчанин хотел взять чужого младенца себе, но оставил на бетонном полу в подъезде

Житель Керчи предстанет перед судом после того, как оставил четырехмесячного младенца в подъезде. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, 36-летний мужчина праздновал с родителями мальчика. Выпив алкоголь, россиянин подумал, что взрослые неправильно воспитывают младенца и решил оставить младшего члена семьи себе.

Крымчанин дождался, пока пара заснет, после чего вынес ребенка из квартиры. Мальчику это не понравилось, и он начал кричать, поэтому подозреваемый оставил младенца на бетонном полу между этажами.

Известно, что мужчина полностью признал свою вину. Специалисты завершили расследование, теперь материалы дела поступят в прокуратуру, в дальнейшем бумаги отправят в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Курске следователи обратили внимание на сожительницу мужчины, которая истязала его внучку. По словам соседей, пьяная женщина выставила младенца в коридор, отпинала его ногой и накричала. Ребенок остался вне квартиры. Его заметили соседи и обратились в правоохранительные органы. В беседе с сотрудниками МВД пьяная женщина не смогла толком объяснить, что произошло.

Ранее в Ленобласти обездвиженную восьмимесячную девочку оставили в запертой квартире.