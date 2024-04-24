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Работников рынка в Нальчике заподозрили в вербовке новых членов «Исламского государства»*

На рынке в Нальчике задержали двух человек, подозреваемых в содействии ИГ

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Нальчике работников рынка заподозрили в вербовке мужчин в террористическую группировку «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Силовики задержали двух человек на рынке «Дубки». По данным источника, продавца консервов и сотрудника кафе подозревают в содействии террористической организации.

Следователи полагают, что 31-летний и 44-летний задержанные заманивали мужчин в ряды экстремистов, убеждали их уехать в Сирию и курировали их вступление в ИГ. Сторонники группировки работали над вовлечением в свои ряды одного иностранца и еще одного жителя Кабардино-Балкарской Республики.

Подозреваемые якобы пытались уговорить мужчин стать террористами, показывая им тематические ролики в мессенджере. Фигурантов дела, ранее не попадавших в поле зрения правоохранительных органов, отправили в изолятор.

До этого москвичу выписали штраф за флаг запрещенной террористической организации на машине.

Ранее в Турции задержали более 50 подозреваемых в связях с ИГ.

*   организация запрещена в России
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