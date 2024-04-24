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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Лотошино

Минздрав Подмосковья: двое пострадавших при взрыве в Лотошино госпитализированы

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Haggardous50000/Shutterstock

При взрыве в поселке Лотошино Московской области госпитализировали двоих человек. Сейчас они находятся в состоянии средней степени тяжести, передает «360.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Пострадавшим оказывают медпомощь, добавили в ведомстве. Всего, по данным представителя местной администрации, пострадали четверо человек в возрасте от 18 до 25 лет. У младшего – открытый перелом и осколочные ранения голеней. Еще один парень получил осколочные ранения ног и тела, третий – правой скулы. Четвертый пострадавший получил поверхностную травму головы.

О взрыве сообщалось минувшей ночью – утверждалось, что он произошел на территории школы, однако позже ее директор эти сообщения опровергла. Выяснилось, что взрыв произошел в поле около ул.Колхозная, подробности уточняются.

Ранее было названо число пострадавших при возгорании цистерн под Симферополем.

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