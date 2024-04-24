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Врач заявил о риске заноса опасного штамма оспы обезьян в Россию

Врач Осипов: риск попадания оспы обезьян в Россию крайне высок

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Reuters

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в эфире «Радио 1» прокомментировал сообщения о новом опасном штамме вируса оспы обезьян, который обнаружили на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). По его словам, риск попадания возбудителя на территорию России достаточно высок.

«Если говорить про Россию, то с учетом того, что в страну сейчас прибывает довольно большое число граждан стран Африки, занос инфекции вполне возможен», — сказал специалист.

По его словам, у инфицированного человека могут появиться осложнения со стороны всех органов и систем, что может привести к летальному исходу.

При этом врач подчеркнул, что в России принимаются все необходимые меры во избежание заноса особо опасных заболеваний.

Канадские исследователи утверждают, что обнаружили на востоке ДРК новый опасный штамм оспы обезьян, обладающий «пандемическим потенциалом». Об этом сообщил Telegraph.

В публикации подчеркивается, что статья ученых является препринтом, который еще не прошел рецензирование и пока изучается мировыми экспертами.

В ней также утверждается, что мутировавший штамм оспы обезьян обнаружили в Камитуге (провинция Южное Киву). Ученые считают, что у данного типа вируса улучшенная распространенность среди людей, преимущественно через половые контакты. Некоторые из мутаций нового штамма не выявляются существующими тестами, отмечают исследователи.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что два случая заболевания оспой обезьян выявлены в Санкт-Петербурге у туристов, прибывших из Китая.

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