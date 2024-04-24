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Автомобиль такси с пассажирами внутри перевернулся в Челябинске

В Челябинске перевернулся автомобиль такси с пассажирами внутри

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Shutterstock

В Челябинске таксист не справился с управлением и автомобиль с пассажирами перевернулся. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на городскую госавтоинспекцию.

По информации агентства, инцидент произошел 24 апреля на автодороге Меридиан. По предварительным данным пресс-службы городской госавтоинспекции, управлявший машиной Changan водитель такси не справился с управлением. В результате произошло опрокидывание автомобиля. При этом в момент аварии в салоне находились пассажиры.

В результате произошедшего один из пассажиров получил травмы. Сообщается, что ему была оказана медицинская помощь. Прочие детали и обстоятельства ДТП на данный момент не уточняются.

До этого в Екатеринбурге таксист уснул за рулем во время выполнения заказа и врезался в автобус. В момент ДТП в салоне находились две пассажирки. Одна из них, предположительно, получила сотрясение мозга, а у второй оказался сломан нос.

Ранее в Петербурге водитель BMW устроил массовое ДТП.

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