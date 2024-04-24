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В ГД предложили увеличить срок лишения свободы за диверсионные преступления

Пискарев: в ГД предложили ужесточить наказание за диверсионные преступления

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Нина Зотина/РИА Новости

Подготовлены поправки в Уголовный кодекс РФ об увеличении ответственности по диверсионным преступлениям. Об этом сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

«Ответственность за диверсионные преступления значительно вырастет», — отметил парламентарий.

Он уточнил, что уже подготовил вместе с коллегами соответствующие поправки в УК РФ. По словам Пискарева, до 35 лет лишения свободы предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям. Депутат напомнил, что сейчас диверсантам назначают 30 лет тюрьмы.

Парламентарий обратил внимание, что поправки необходимы для усиления безопасности в условиях проведения спецоперации и возросшей диверсионной активности противника.

«Правительство их поддержало. Внесем в ближайшее время», — написал депутат.

До этого в Генпрокуратуре заявили об активизации провокаторов в соцсетях. По словам главы ведомства, россияне через популярные Telegram-каналы стали нередко получать информацию с призывами к деструктивной деятельности, включая диверсии.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.

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