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Внебрачной дочери звезды сериала «Маргоша» отказали в наследстве

«Пятый канал»: суд отклонил иск внебрачной дочери актера Тенина о наследстве

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Россиянка Мария Гуздева, назвавшаяся внебрачной дочерью ушедшего из жизни три года назад актера Бориса Тенина, не смогла доказать родство с семьей через суд. Ее иск о вступлении в наследство отклонили, однако женщина планирует доказать свое происхождение с помощью теста ДНК, выяснил «Пятый канал».

Борис Тенин-младший наиболее известен как звезда сериала «Маргоша». После ухода из жизни он оставил своей семье однокомнатную квартиру в Москве за 12 млн рублей. Предполагалось, что она перейдет к вдове актера Елене Трещинской, сыну Тимофею и отцу, однако сегодня на наследство также претендует также внебрачная дочь, пишет издание.

Суд отклонил иск Гроздевой за недостатком доказательств о родстве. Сейчас женщина требует провести ДНК себе и предполагаемому брату Тимофею Тенину – он считает это «безобразием» и выступает против.

«Люди прикрываются тем, что хотят как-то контактировать с семьей. Но контактировать через суд исками — это странно», — цитирует издание сына актера.

Оставленная в наследство квартира уже продана сыном, рассказала вдова актера Трещинская. Она уверена, что внезапно объявившаяся дочь претендует на наследство его 92-летнего отца – своего предполагаемого деда.

Заявление Марии Груздевой на днях приняли в Останкинском суде – женщина надеется на предписание провести тест ДНК.

Ранее внебрачная дочь Кончаловского вспомнила «неловкое» знакомство с отцом.

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