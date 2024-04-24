Экс-бойца ЧВК «Вагнер» приговорили за убийство и надругательство над телом пенсионерки

В Кирове бывший боец ЧВК «Вагнер» получил 22 года колонии за убийство и изнасилование 85-летней пенсионерки. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказали корреспондентам в правозащитном проекте «Травмпункт», житель Вятскополянского района вернулся домой из зоны боевых действий в марте 2023 года. Почти сразу он стал устрашать соседей и угрожал одному из них. Спустя время мужчина пришел к 85-летней пенсионерке, убил ее ножом и надругался над телом.

В итоге суд признал мужчину виновным в угрозе убийством, изнасиловании и убийстве и назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы. Помимо тюремного срока его обязали выплатить 2 млн рублей компенсации морального вреда.

По данным «Осторожно, новости», фигурант ранее был судим, последний его приговор был в 2020 году, когда его приговорили к 14 годам лишения свободы за убийство и грабеж. Из колонии строгого режима он отправился добровольцем в зону боевых действий в составе ЧВК «Вагнер».

До этого в Бурятии мужчину обвинили в убийстве супруги Таисии Леонтьевой — главы села Тунка. Предполагается, что муж Леонтьевой застрелил супругу после ссоры. Мужчина стрелял прямо в голову, в этот момент женщина спала. Чиновница умерла на месте. Сам предполагаемый убийца находится в больнице, он задержан.

Ранее стало известно, что по делу об убийстве в Люблино арестованы шесть обвиняемых.