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Жители Ставрополья приглашали людей на работу и торговали ими

На Ставрополье десять человек обвиняют в торговле людьми

На Ставрополье россиян подозревают в торговле людьми. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии следователей, россиянин объединил четыре организованные группы. Их участники действовали на территории Труновского, Шпаковского и Изобильненского округов Невинномысска.

Мужчины приглашали россиян и иностранцев на работу, после чего забирали у них документы. Затем подозреваемые заключали сделку купли-продажи людей и передавали их в Шпаковский округ, где попавшие в плен трудились.

«Аналогичным способом они покушались совершить противоправное деяние в отношении жителя Челябинской области, чтобы в дальнейшем продать его в Краснодарском крае», – сообщается в публикации.

Известно, что до этого в отношении фигурантов были возбуждены 12 уголовных дел, которые в последствии соединили в одно производство.

На данный момент четверо подозреваемых арестованы, еще пятеро находятся под домашним арестом. Правоохранители продолжают расследование.

Ранее в Москве обнаружили черный рынок по торговле детьми.

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