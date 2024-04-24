Замминистра обороны РФ Иванов отверг обвинение в получении взятки

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, арестованный в связи с подозрениями в получении крупной взятки, отрицает свою вину в соответствующем правонарушении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Дениса Балуева.

«[Тимур] Иванов отрицает вину», — сказал юрист.

По его словам, в деле Тимура Иванова отсутствует факт передачи ему каких-либо средств. Более того, в настоящее время деньги как предмет взятки в расследовании в принципе не фигурируют.

«Вменяемая сумма — свыше одного миллиона рублей, она никак не связана с делом о хищениях при поставке сухпайков, о котором писали СМИ», — добавил Денис Балуев.

23 апреля Следственный комитет РФ сообщил о задержании заместителя министра страны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В заявлении уточнялось, что мужчину поймали на получении взятки в размере 1 млн рублей. При этом вместе с ним под стражей оказались еще несколько человек.

На следующий день Басманный районный суд Москвы избрал Тимуру Иванову меру пресечения в виде ареста до 23 июня текущего года. В настоящее время заместитель главы военного ведомства находится в СИЗО «Лефортово».

Ранее в Кремле прокомментировали арест заместителя министра обороны страны Тимура Иванова.