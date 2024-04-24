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Пьяные безбилетники вытащили водителя маршрутки из кабины и избили его на дороге

В Нижнем Новгороде пьяные безбилетники избили водителя маршрутки на дороге

В Нижнем Новгороде пьяные безбилетники вытащили водителя маршрутки из кабины и избили его посреди дороги. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 23 апреля в маршрутке №67. По словам очевидцев, двое пассажиров в состоянии алкогольного опьянения не заплатили за проезд и в связи с этим у них произошел конфликт с водителем.

Нетрезвые мужчины вытащили водителя из салона транспортного средства и стали избивать посреди дороги. Сообщается, что ситуацию помогли урегулировать очевидцы инцидента. Когда дебоширов выставили из маршрутки, подвергшийся нападению водитель продолжил работу на маршруте, сообщили NewsNN в центре развития транспортных систем региона.

В минздраве региона рассказали, что обращений в скорую помощь по факту произошедшего не было, сообщает Telegram-канал. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее неизвестные обстреляли маршрутку с пассажирами в Волгограде.

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